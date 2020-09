per Mail teilen

Bei einer Schlägerei in Mengen (Kreis Sigmaringen) ist am frühen Sonntag ein 19-Jähriger schwer verletzt worden. Drei weitere Männer erlitten leichte Verletzungen. Wie die Polizei mitteilte war es zuvor zu einem Streit zwischen dem 19- und einem 21-Jährigen gekommen. Als die beiden aufeinander einschlugen mischten sich weitere Männer ein. Schließlich wurde der 19-Jährige von drei Angreifern gleichzeitig geschlagen, so die Polizei. Er erlitt eine größere Wunde im Gesicht, lehnte ärztliche Hilfe jedoch ab. Die Hintergründe des Streits sind noch unklar.