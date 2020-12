In der Pflegeeinrichtung Helianthum in Steißlingen (Kreis Konstanz) sind vier Menschen an bzw. mit dem Coronavirus gestorben. Das teilt die Einrichtung mit. 37 weitere Hausgäste seien positiv auf das Coronavirus getestet worden, 30 Test-Ergebnisse stünden noch aus. Auch 15 Mitarbeiter sind infiziert. Vergangene Woche war es in der Pflegeeinrichtung verstärkt zu Infektionen gekommen. Wann sich das Infektionsgeschehen beruhige und das Haus wieder für Besucher geöffnet werden könne, sei noch nicht abzusehen.