Polizei stoppt betrunkene Lkw-Fahrer

Am Montag hat die Polizei im Bodenseekreis zwei betrunkene Lkw-Fahrer gestoppt. Die Polizei stellte am Vormittag bei einem 28-Jährigen bei Kressbronn 2,4 Promille Alkohol im Blut fest. Ein 48-jähriger Lkw-Fahrer wurde wenige Stunden später in Hagnau mit vier Promille Alkohol im Blut gestoppt. Bei diesem Wert besteht normalerweise akute Lebensgefahr und ein Koma droht. Der Mann wurde zur Blutentnahme in eine Klinik gebracht. Die Polizei beschlagnahmte seinen Führerschein und erstattete Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.