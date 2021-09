per Mail teilen

In St. Gallen hat die Polizei nach einem Tötungsdelikt vier Tatverdächtige festgenommen. Laut Mitteilung war es am Sonntag zu einer Auseinandersetzung zwischen fünf Männern gekommen. Dabei erlitt ein 38-Jähriger Stichverletzungen, er starb am Dienstag im Krankenhaus. Die vier festgenommenen Männer sind zwischen 24 und 39 Jahre alt. Die Hintergründe und der genaue Tatablauf sind noch unklar.