Für die Bürgermeisterwahl in Bodnegg (Kreis Ravensburg) gibt es nach Ablauf der Bewerbungsfrist vier Kandidaten. Das bestätigte die Rathausverwaltung auf SWR-Anfrage. Am kommenden Montag werde der Wahlausschuss über die Zulassung der Bewerber entscheiden. Die Wahl findet am 24. Juli statt. Für Aufsehen hatte vor zwei Wochen gesorgt, dass Amtsinhaber Christof Frick überraschend seine Kandidatur zurückzog. Er begründete den Schritt mit Unstimmigkeiten mit dem Gemeinderat.