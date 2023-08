September: Zugvögel am Bodensee beobachten

Der Bodensee ist in den kommenden Wochen wieder Heimat zahlreicher Vögel. Während die einen Halt auf dem Weg in Richtung Süden machen, kommen die anderen, um am Bodensee zu überwintern.

Viele Vogelarten können im kommenden Monat September in der Bodenseeregion beobachtet werden. In diesem Monat sei das Artenspektrum an Vögeln am Bodensee nämlich am höchsten, sagt Gerhard Kersting der Leiter des Naturschutzzentrums Eriskirch im Bodenseekreis. Sowohl Sommer- als auch Wintervögel sind dann am Bodensee zu sehen.

Vögel machen Halt oder bleiben zum Überwintern

Derzeit sind vor allem Watvögel auf ihrem Weg in den Süden zu beobachten. Sie finden an den schlammigen Ufern des Sees gute Rastbedingungen. Andere Zugvögel wie Mauersegler und Schwarzmilane sind bereits Anfang des Monats losgezogen. Auch Waldrappe vom Bodensee sind unterwegs in den Süden. Eine junge Generation sei in der vergangenen Woche aufgebrochen, erzählt Anne-Gabriela Schmalstieg vom Waldrapp-Team in Überlingen (Bodenseekreis).

Die jungen Waldrappe aus menschlicher Aufzucht müssen die Migration erst noch lernen. Sie fliegen demnach ihren menschlichen Ziehmüttern in Maschinen hinterher. Das Ziel sei dabei erstmals Spanien, weil sich die Alpenüberquerung für die Reise nach Italien immer schwieriger gestaltet habe. Die ältere Population in Überlingen fliege eigenständig los, etwa im Oktober, sagt Schmalstieg.

Viele Vögel kommen in den kommenden Monaten aber auch um dauerhaft am Bodensee zu überwintern. Bis zu 200.000 Enten können sich im Spätherbst so rund um den Bodensee tummeln.