Mehr als 100 Verfahren wegen gefälschter Impfpässe

Die Staatsanwaltschaft Konstanz hat wegen gefälschter Impfpässe nach eigenen Angaben mittlerweile in über 100 Verfahren ermittelt. In den meisten Fällen wurde ein Strafbefehl beantragt.

Besonders häufig seien gefälschte Impfpässe in der Konstanzer Altstadt vorgekommen, so Oberstaatsanwältin Claudia Fritschi auf SWR-Anfrage. Aufgefallen sei der Betrug in Apotheken, in denen das gefälschte Impfbuch zur Ausstellung eines EU-Impfzertifikats vorgelegt wurde - oftmals von Schweizern.

Beschuldigten droht Geldstrafe

Für so eine Urkundenfälschung kann es in Deutschland eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren geben. Für einen Ersttäter, der geständig sei, betrage die Strafe in der Regel drei bis fünf Monatsnettogehälter, so die Konstanzer Oberstaatsanwältin Fritschi. Wird gegen den Strafbefehl Einspruch erhoben, kommt es zu einer Gerichtsverhandlung. Auch für Schweizer Beschuldigte findet diese vor dem Amtsgericht Konstanz statt. Fritschi rechnet im neuen Jahr vermehrt mit Verfahren wegen gefälschter Impfpässe.

Im Schweizer Kanton St. Gallen sind im vergangenen Jahr mehr als 8.000 gefälschte Covid-Impfzertifikate ausgestellt worden. Gegen eine Gruppe von Mitarbeitern in privaten Corona-Testzentren wird wegen Urkundenfälschung ermittelt, wie der Kanton mitteilte.