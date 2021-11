RS-Virus: Kinderkliniken am Bodensee und in Oberschwaben an der Belastungsgrenze

Das sogenannte RS-Virus, verbreitet sich dieses Jahr besonders stark unter Kleinkindern. In den Kinderkliniken in der Region Bodensee-Oberschwaben gibt es kaum noch freie Betten.

In den Kinderkliniken in Ravensburg und Friedrichshafen beispielsweise müssen derzeit deutlich mehr Kinder behandelt werden, die an dem RS-Virus erkrankt sind, als sonst zu dieser Jahreszeit. Das Respiratorische Synzytial-Virus löst Husten, Schnupfen, Halsweh und Fieber aus.

Singener Klinikdirektor: Situation in BW dramatisch

In Baden-Württemberg sei die Situation noch dramatischer als im Rest der Bundesrepublik, so Andreas Trotter, Ärztlicher Direktor in Singen und Präsident des Verbandes Leitender Kinder- und Jugendärzte in Deutschland. Laut einer aktuellen Umfrage melden bereits jetzt 94 Prozent der Kinder- und Jugendkliniken im Land Versorgungsengpässe. Dazu käme, dass sich die Lage in den Wintermonaten vermutlich noch weiter zuspitze.

Säuglinge, Frühchen und Kleinkinder sind besonders gefährdet

Besonders betroffen sind Säuglinge und Kleinkinder. Für sie kann die Atemwegserkrankung gefährlich werden auslösen. Auch größere Kinder oder Erwachsene können erkranken, meist aber weniger schwer.

Was ist das RS-Virus? Das Respiratorische Syncytial-Virus ist bei Säuglingen und Kindern unter drei Jahren der häufigste Auslöser von akuten Atemwegsinfektionen. Bei älteren Kindern und Erwachsenen ruft das Virus nur leichte Symptome, die denen einer gewöhnlichen Erkältung ähneln, hervor. Für Säuglinge kann die Erkrankung leicht von den oberen auf die unteren Atemwege übergeben. "In ärmeren Ländern sind RSV-Infektionen nach der Malaria die zweithäufigste Todesursache im ersten Lebensjahr", so der Lungeninformationsdienst am Münchener Helmholtz Zentrum. Das Virus lässt sich mit Hilfe eines Schnelltests (Rachenabstrich) nachweisen. Es gibt keinen Impfstoff gegen das RS-Virus. Bei einer RS-Infektion lassen sich nur die Symptome behandeln, es gibt keine ursächliche Therapie.

Infektionswellen mit dem RS-Virus gibt es jedes Jahr, dieses Jahr kam die Welle jedoch früher und heftiger. Das Immunsystem vieler Kinder ist wegen der Corona-Schutzmaßnahmen weniger Viren gewöhnt und daher anfälliger. Dieses Jahr sind viele Erkältungswellen schwächer ausgefallen oder gleich ganz ausgeblieben - das Immunsystem hatte also keine Möglichkeit zu trainieren.

Kaum freie Betten mehr in den Kinderkliniken

Das spüren nun auch die Kinderkliniken der Region Bodensee-Oberschwaben. "Wir sind an der Belastungsgrenze", heißt es seitens des Oberschwabenklinikverbunds. Wurden im September noch drei kleine Patienten im St. Elisabethen-Krankenhaus in Ravensburg behandelt, waren es im Oktober schon zwölf.

Ebenso viele sind es aktuell im Klinikum Friedrichshafen. Tageweise seien die Kapazitäten komplett ausgeschöpft, so der Chefarzt der Kinderklinik, Steffen Kallsen auf SWR-Anfrage. Versuche, Patienten mit dem RS-Virus in andere Kinderkliniken zu verlegen, seien gescheitert - egal ob Ulm oder Singen, auch dort seien die Betten belegt.