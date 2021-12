Bodensee-Radweg ist einer der meistgenutzten Radwege Deutschlands

Auf dem Bodenseeradweg zwischen Sipplingen und Kressbronn (Bodenseekreis) sind im Sommer täglich rund 3.500 bis 5.000 Radfahrer unterwegs. Das ist das Ergebnis einer Radverkehrszählung des Bodenseekreises und des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs, ADFC. Das höchste Aufkommen wurde in Friedrichshafen erfasst. Dort waren am 22. Juli rund 4.900 Radlerinnen und Radler unterwegs, gefolgt von Überlingen mit rund 4.200 Radfahrenden. Gezählt wurde in neun Kommunen. Mit den Zahlen belege man erstmals, dass der insgesamt 260 Kilometer lange Radweg rund um den See einer der meistgenutzten Radwege Deutschlands, wenn nicht sogar Europas ist, so ein Sprecher des ADFC und des Landratsamtes. Daher müsse er im Bodenseekreis ausgebaut werden.