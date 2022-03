Viele Krankmeldungen in Betrieben der Region Bodensee-Oberschwaben

Viele Betriebe in der Region Bodensee-Oberschwaben melden in diesen Tagen einen außergewöhnlich hohen Krankenstand. Dieser sei vor allem auf das Coronavirus zurückzuführen.

Deutlich mehr Krankmeldungen als sonst um diese Jahreszeit bestätigen die Unternehmen Rolls-Royce Power Systems und der Autozulieferer ZF in Friedrichshafen (Bodenseekreis) sowie zum Beispiel auch die Waldner Gruppe in Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg). Viele mit Corona infizierte Mitarbeiter, die keine Symptome hätten, könnten im Homeoffice arbeiten. Doch gerade in der Produktion gebe es organisatorische Herausforderungen, heißt es von Seiten der ZF in Friedrichshafen. Da rund zehn Prozent der Mitarbeiter durch Krankmeldungen ausfielen, müssten Lücken geschlossen werden. Einige der gesunden Mitarbeiter wären aber beispielsweise bereit auch am Wochenende zu arbeiten, um drohende Produktionsausfälle zu vermeiden, so ein Sprecher der ZF gegenüber dem SWR.

Firmen setzen auf regelmäßiges Testen

Damit möglichst wenige infizierte Beschäftigte in die Firma kommen, setzt der Motorenbauer Rolls-Royce Power Systems auf ein umfangreiches Testangebot. Es sei auch ein Gerät angeschafft worden, mit dem PCR-Tests ausgewertet werden. Derzeit liege die Zahl der positiven Testergebnisse jede Woche in zweistelliger Höhe.