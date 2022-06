Fast 30 Prozent mehr Kirchenaustritte als vor Corona

Die Diözese Rottenburg-Stuttgart hat im vergangenen Jahr nach eigenen Angaben eine Rekordzahl an Kirchenaustritten verzeichnet. Insgesamt seien mehr als 28.000 Katholiken aus der Kirche ausgetreten, fast 30 Prozent mehr als im Vor-Corona-Jahr 2019. Die Zahlen spiegelten die tiefe Krise wider, in der sich die katholische Kirche nicht nur wegen der Missbrauchsfälle befinde, so Bischof Gebhard Fürst. Die Diözese Rottenburg-Stuttgart ist mit rund 1,7 Millionen Mitgliedern die drittgrößte bundesweit. Zu ihr gehören auch die Katholiken in Oberschwaben und im Allgäu.