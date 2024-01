In der Region Bodensee-Oberschwaben hat es im vergangenen Jahr rund 7.800 Geburten gegeben. Für die Geburtsklinik in Wangen sind die Zahlen auch für den Fortbestand des Hauses entscheidend.

Am Bodensee und in Oberschwaben sind im vergangenen Jahr mehrere tausend Kinder auf die Welt gekommen. Die Krankenhäuser in der Region zählten rund 7.800 Geburten. Allein im Konstanzer Krankenhaus und im Hegau-Bodensee-Klinikum Singen unterstützten die Medizinerinnen und Mediziner 2.245 Frauen bei der Geburt. Unter den Neugeborenen waren laut Klinikverbund 42 Zwillingspärchen und einmal auch Drillinge.

Westallgäu-Klinikum erreicht wichtige Kennzahl

Über mehr Geburten freuten sich auch die Häuser der Oberschwabenklinik: In Ravensburg kamen mehr als 1.500 und in Wangen im Allgäu 661 Babys auf die Welt. Das sind neun Kinder mehr als im Vorjahr. Besonders am Standort in Wangen sind die Geburtenzahlen nach eigenen Angaben wichtig. Für den Fortbestand der Station hatte der Kreistag unter anderem gefordert, dass der Umfang von 600 bis 800 Geburten bestehen bleiben müsse.

In Biberach geht die Zahl der Geburten zurück

In den Krankenhäusern des Medizin Campus Bodensee in Friedrichshafen und Tettnang kamen insgesamt 2.014 Kinder zur Welt. In Sigmaringen erblickten rund 613 Kinder das Licht der Welt, ein paar weniger als im Jahr zuvor, heißt es vom SRH-Klinikum. Die Zahl der Geburten in Biberach sank dagegen etwas deutlicher. 845 Neugeborene zählte die dortige Sana-Klinik, 60 weniger als im Jahr zuvor.