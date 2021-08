per Mail teilen

Zum Start des neuen Ausbildungsjahres suchen weiterhin viele Firmen in der Region Bodensee-Oberschwaben Nachwuchs. Laut einer Mitteilung der IG BAU Südwürttemberg gibt es in den Kreisen Biberach, Ravensburg sowie im Bodenseekreis noch rund 2.200 offene Lehrstellen. Die Gewerkschaft warnt vor einer Verschärfung des Fachkräftemangels, sollte ein Großteil der Stellen unbesetzt bleiben. Die IGB Bau ruft Berufseinsteiger dazu auf, sich besonders in der Baubranche umzusehen.