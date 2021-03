per Mail teilen

In der Gemeinde Achberg im Kreis Ravensburg müssen immer mehr Menschen in Quarantäne. Derzeit sind es 150, das ist etwa jeder zehnte Einwohner. Grund ist ein Fall der südafrikanischen Corona-Variante.

Die Zahl der unter Quarantäne gestellten Achbergerinnen und Achberger könne schnell auf 200 steigen, so der Bürgermeister der Gemeinde, Johannes Aschauer (parteilos). Grund sei der Ausbruch von Corona-Infektionen an einer Grundschule. Sie wurde geschlossen. Die Lehrkräfte und rund 70 Kinder der Schule sowie deren Kontaktpersonen wurden unter Quarantäne gestellt. Achberg hat insgesamt rund 1.600 Einwohner.

Möglicherweise auch Wangen im Allgäu betroffen

Bei einem der Achberger Schulkinder war vergangenen Freitag die sehr ansteckende südafrikanischen Variante des Coronavirus festgestellt worden. Auch eine Lehrerin ist infiziert - ob ebenfalls mit jener Mutation, stehe am Montagnachmittag fest, so Bürgermeister Aschauer. Falls ja, müsse auch die Stadt Wangen im Allgäu viele Kontakte nachverfolgen, dort wohne die Lehrerin.

Bisher elf Südafrika-Mutationsfälle und 98 britische im Landkreis

Erstmals waren am 18. Februar im Kreis Ravensburg zwei Fälle der südafrikanischen Corona-Mutation verzeichnet worden. Bislang gibt es elf Verdachts- bzw. bestätigte Fälle. Die britische Variante wurde im Kreis Ravensburg bereits 98 Mal nachgewiesen.

Seit 23 Jahren ist Johannes Aschauer Bürgermeister von Achberg. Jetzt muss er nicht nur die Landtags- und Bürgermeisterwahl vorbereiten, sondern auch Kontakte nachverfolgen. Pressestelle Gemeinde Achberg

Bürgermeister Johannes Aschauer hat eigenen Angaben zufolge am vergangenen Samstag gemeinsam mit einer Mitarbeiterin mögliche Kontaktpersonen ermittelt, informiert und in Quarantäne geschickt. Im Kreis Ravensburg unterstützen die Kommunen das Kreisgesundheitsamt bei der Kontaktverfolgung in Corona-Fällen.