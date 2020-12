Mehrere Krankenhäuser in der Region melden Corona-Ausbrüche. Die Klinik in Wangen im Allgäu bleibt weiter im Notbetrieb, im Krankenhaus in Pfullendorf gibt es einen Aufnahmestopp.

Das teilte der Betreiber des Krankenhauses in Pfullendorf, die SRH-Kliniken, mit. Grund für den Aufnahmestopp sei ein Corona-Fall in der Klinik, der bei einem Routinetest entdeckt wurde. Nun sollen weitere Tests die Verbreitung des Virus zeigen. Der Aufnahmestopp gelte für ambulante und stationäre Behandlungen und dauere vorerst bis einschließlich Montag. Die Notaufnahme sei geschlossen, der Rettungsleitdienst informiert. Patienten wird geraten, die Notaufnahmen der SRH-Kliniken in Sigmaringen und Bad Saulgau aufzusuchen.

Fälle auch im Oberschwabenklinik-Verbund

Im Notbetrieb arbeitet derzeit auch das Klinikum in Wangen im Allgäu. Man habe weitere Corona-Fälle in der Belegschaft verzeichnet, so der Oberschwabenklinik-Verbund. Am Montag war der erste Corona-Fall entdeckt worden.

Entgegen der Erwartungen könne die Oberschwabenklinik nun aber Entwarnung für die geriatrische Reha im Ravensburger Heilig-Geist-Spital geben. Dort haben Nachtestungen gezeigt, dass es doch keinen Corona-Massenausbruch unter den Mitarbeitern gebe.

Aufnahmestopp in Tettnang noch bis Sonntag

Im Krankenhaus Tettnang (Bodenseekreis), das zum Medizin Campus Bodensee gehört, hatte es schon vor rund einer Woche einen Corona-Ausbruch gegeben - und damit verbunden auch einen Aufnahmestopp. Seither sind die meisten Abteilungen außer Betrieb. Noch bis Sonntag sollen keine Patienten aufgenommen werden.