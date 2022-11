Viele Aktionen zur "Gründungswoche" in der Region Bodensee-Oberschwaben

Am Montag beginnt die "Gründungswoche Deutschland" des Bundes-Wirtschaftsministeriums. Auch in der Region Bodensee-Oberschwaben finden zu diesem Anlass zahlreiche Veranstaltungen statt.

Das Thema "Berufliche Selbständigkeit" steht im Mittelpunkt einer bundesweiten Aktionswoche. Auch in der Region Bodensee-Oberschwaben werden während der sogenannten Gründungswoche vielerorts Workshops, Seminare, Wettbewerbe und viele weitere Veranstaltungen angeboten.

Von der Geschäftsidee zum Unternehmensplan

In Konstanz gibt es die ganze Woche über, die unter dem Motto "Vielfältig, innovativ, zukunftsfähig" steht, unterschiedliche Aktionen. Sie richten sich an Gründende, Selbstständige und junge Unternehmerinnen und Unternehmer, so das Konstanzer Gründungsnetzwerk farm. Es gibt Vorträge über Motivation, agile Strategieentwicklung und Marketing sowie einen Tag der offenen Tür auf dem Konstanzer Innovationsareal: 30 Start-Ups zeigen ihre Produkte, wie einen Erdbeer-Ernteroboter. In einem zweitägigen Workshop können zudem Interessierte aus ihrer Gründeridee einen Unternehmensplan entwickeln.

"Ideen und Talente sind gefragt, so wie Gründerinnen und Gründer, die eindrucksvoll zeigen, wie sie mit neuen Geschäftsmodellen auf die Herausforderungen unserer Zeit reagieren."

Alle Aktionen in der Region Bodensee-Oberschwaben kostenlos

Weitere Veranstaltungen in der Region Bodensee-Oberschwaben finden in Hilzingen (Kreis Konstanz), Friedrichshafen, Tettnang (Bodenseekreis) und Weingarten (Kreis Ravensburg) statt. Die bundesweite Gründungswoche will das Unternehmertum stärken und neue Impulse setzen. Alle Veranstaltungen sind kostenlos.