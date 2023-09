Sommer glänzt mit vielen Sonnentagen am Bodensee

Der vergangene Sommer war in der Region Bodensee-Oberschwbaen sehr sonnig und der viertwärmste seit Beginn der Messungen der Wetterwarte Süd. Das teilte deren Leiter Roland Roth mit.

Viel Sonne und Wärme hat es laut Wetterwarte Süd in Bad Schussenried (Kreis Biberach) in diesem Sommer in der Region Bodensee-Oberschwaben gegeben. Mit einer Durchschnittstemperatur von 19,77 Grad war der Sommer überdurchschnittlich warm. Es sei der viertwärmste in 55 Jahren Wetterbeobachtung in Bad Schussenried gewesen, so Roland Roth.

Wetterlagen halten sich inzwischen länger

Außerdem habe der Sommer mit vielen Sonnentagen in diesem Jahr geglänzt. Nach langen Trockenphasen gab es dann aber doch noch den dringend benötigten Landregen. Stellenweise fiel überdurchschnittlich viel Regen. In Erolzheim an der Iller im Kreis Biberach sind 427 Liter pro Quadratmeter, in Isny im Allgäu beispielsweise sogar 497 Liter pro Quadratmeter gefallen. Insgesamt halten sich Wetterlagen inzwischen auch länger. Das liege am nachlassenden Jetstream, so Roth. Damit sei weniger Bewegung in der "Wetterküche". Deshalb hätten auch die drei Hitzewellen diesen Sommer länger gedauert als üblich.

Spätsommer gibt nochmal Gas

Seit einigen Tagen liegt ein Hoch über Deutschland, das auch in der Region Bodensee-Oberschwaben nochmal für eine Sommer-Verlängerung sorgt. Auch in den nächsten Tagen, einschließlich des Wochenendes, sind laut SWR-Meteorologen noch Höchstwerte zwischen 24 und 30 Grad drin. Wie lange das Hoch dann in der kommenden Woche durchhält, sei noch unklar.