Solidaritätsaktionen mit der Ukraine in der Region Bodensee-Oberschwaben geplant

Aus Konstanz sind Hilfstransporte in die Nachbarländer der Ukraine unterwegs. Zudem wollen am Wochenende Menschen aus der Region Bodensee-Oberschwaben ihre Solidarität mit der Ukraine bei zahlreichen Aktionen öffentlich bekunden.

Die Konstanzer Hilfsorganisation "Hoffnungszeichen | Sign of Hope" hat Lieferungen von Hilfsgütern in die westlichen Nachbarländer der Ukraine auf den Weg gebracht. Die Lkw sollen in den nächsten Tagen unter anderem in Moldawien ankommen, sagte Reimund Reubelt, erster Vorstand von Hoffnungszeichen, dem SWR. In den westlichen Nachbarländern der Ukraine seien bereits erste Kriegsflüchtlinge angekommen, ihnen wolle man beiseite stehen.

"Durch den Krieg in der Ukraine droht unsägliches menschliches Leid. Es sollen möglichst Hilfsgüter überall dort bereitgestellt werden, wo Flüchtlinge aus der Ukraine zu erwarten sind."

Für ukrainische Flüchtlinge will die Organisation mindestens 50.000 Euro aufbringen. "Jeder, der dazu mit einer kleinen Spende beitragen möchte, ist herzlich willkommen", so Reubelt. Was genau die Organisation plant und welche Hilfsmittel am dringendsten benötigt werden, hat SWR-Moderatorin Rebecca Lüer mit Reimund Reubelt im Interview besprochen.

Hoffnungszeichen | Sign of Hope e.V. ist eine christlich motivierte Organisation für Menschenrechte, humanitäre Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit. Hoffnungszeichen engagiert sich von Konstanz aus weltweit für bedrängte und ausgebeutete Menschen. Geleitet von den Werten der Nächstenliebe, Solidarität und Mitmenschlichkeit leistet der Verein seit über 35 Jahren humanitäre Hilfe für Menschen in Not, engagiert sich mit nachhaltigen Entwicklungsprojekten und für Menschenrechte. Im Fokus steht das zentrale Ostafrika mit den Schwerpunktländern Äthiopien, Kenia, Südsudan und Uganda.

Am Samstag: Demos und Kundgebungen in Singen und Konstanz

In Konstanz wird es am Samstag um 18 Uhr eine Demonstration auf dem Münsterplatz geben. Organisiert wurde sie von insgesamt sechs politischen Jugendorganisationen. Sie wollen gemeinsam für den Frieden in Europa einstehen und ihre Solidarität mit den Menschen in der Ukraine bekunden. Man verurteile die kriegerische Eskalation und das völkerrechtswidrige Vorgehen des Kremls aufs Schärfste, heißt es in einer Mitteilung. Geplant sind Redebeiträge und eine Gedenkminute. Teilnehmende werden gebeten Teelichter mitzubringen. Angemeldet ist die Veranstaltung laut der Veranstalter für 150 Menschen.

"Es könnten aber natürlich noch weitaus mehr Menschen dazustoßen. Die schrecklichen Bilder aus der Ukraine haben viel Betroffenheit in der Bevölkerung ausgelöst und das spüren wir als Organisatoren auch durch den Zuspruch und die Danksagungen, die wir von den Menschen hier vor Ort erhalten."

Auch in Singen (Kreis Konstanz) wird es unter dem Titel "Friede und Freiheit in Europa" eine Mahnwache geben. Sie beginnt am Samstag um 11 Uhr in der Fußgängerzone. Kurze Redebeiträge halten Oberbürgermeister Bernd Häusler (CDU), Wilhelm Waibel, Ehrenbürger der Stadt Singen sowie der ukrainischen Städte Kobeljaki und Muschyna Greblja, und Carmen Scheide, die städtische Partnerschaftsbeauftragte. Singen hat eine Städtepartnerschaft mit der ukrainischen Stadt Kobeljaki.

Weitere Mahnwachen und Kundgebungen für Frieden

In Biberach weht seit Freitag die ukrainische Flagge am Rathaus. Biberach zeige sich damit solidarisch mit der Ukraine, teilte Oberbürgermeister Norbert Zeidler (parteilos) mit. Er will die städtische Verbundenheit mit dem ukrainischen Volk auch im Rahmen einer Mahnwache für den Frieden unterstreichen. Sie findet am Sonntag um 17 Uhr auf dem Marktplatz Biberach statt.

Die ukrainische Flagge weht seit Freitag am Rathaus in Biberach. Pressestelle Stadtverwaltung Biberach

Auch die Stadt Radolfzell (Kreis Konstanz) hat die Rathäuser in der Kernstadt und in den Ortsteilen mit Trauerflor beflaggt. Man wolle damit ein sichtbares Zeichen der Solidarität und der Anteilnahme mit der ukrainischen Bevölkerung zeigen, so Oberbürgermeister Simon Gröger (parteilos).

Die Stadt Tettnang (Bodenseekreis) will unter dem Titel "Stoppt den Krieg" eine Kundgebung abhalten. Sie findet am Sonntag um 11 Uhr auf dem Montfortplatz statt.