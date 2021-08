Der Kreis Ravensburg erhält vom Land knapp 140 Millionen Euro für den weiteren Ausbau schneller Internetzugänge. Digitalisierungsminister Thomas Strobl überreichte den Förderbescheid am Dienstag dem Zweckverband Breitbandversorgung im Kreis Ravensburg. Es ist die höchste Fördersumme im Vergleich mit umliegenden Landkreisen. Der Zweckverband spricht von einem großen Wurf. Er hatte die Förderpolitik des Landes bislang wiederholt kritisiert. Nun aber kann das Geld gut 40 Projekten zugutekommen, etwa um Schulen und Gewerbegebieten, auch auf dem Land, schnelle Internetanschlüsse zu bieten. Auch die Nachbarkreise erhalten Fördergelder. Rund 30 Millionen fließen in den Kreis Biberach, rund 25 Millionen in den Bodenseekreis und rund zehn Millionen Euro in den Kreis Sigmaringen.