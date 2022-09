Viehscheide im Allgäu beginnen

Im Allgäu beginnen am Freitag die traditionsreichen Viehscheide. In vielen Orten wird das Ende des Alpsommers mit einem großen Volksfest gefeiert. Den Auftakt macht Oberstaufen.

In zahlreichen Orten findet in den kommenden Tagen der Viehscheid statt. Nach Oberstaufen (Kreis Oberallgäu) werden am Freitag mehr als 1.000 Rinder und Kühe von 16 Alpen getrieben. Dort warten ihre Besitzer, die sogenannten Beschläger, die sie nach Hause bringen. Rund 100 Tage waren die Tiere in den Bergen, haben frisches Alpgras und Bergkräuter gefressen. Das soll sie stärken und ihre Gesundheit fördern.

SWR-Reporter Wolfgang Wanner über die Viehscheide im Allgäu:

Erstmals kein Fest in Obermaiselstein

In Oberstaufen wird der Viehscheid mit einem großen Volksfest gefeiert – wie in anderen Allgäugemeinden in den kommenden Tagen. Obermaiselstein (Kreis Oberallgäu) dagegen verzichtet erstmals auf Festzelt und Blasmusik. Das Ende des Alpsommers sei so für Mensch und Tier entspannter, heißt es.

In Maierhöfen (Kreis Lindau) werden sich die Älpler mit ihren Rindern erstmals nicht auf den rund 30 Kilometer langen Marsch von Steibis nach Maierhöfen machen. Der Viehscheid wird an diesem Wochenende aber mit einem Heimatfest gefeiert.