In Maierhöfen (Kreis Lindau) wird es auch in diesem Jahr coronabedingt keinen Viehscheid geben. Es sei nicht abzusehen, welche Corona-Regeln im September beim Alp-Abtrieb gelten würden, so der Viehscheidverein und die Weidegenossenschaft Maierhöfen. Auch im vergangenen Jahr war der Viehscheid abgesagt worden. Die Weidegenossenschaft hat in diesem Jahr 260 Rinder auf der Unterlauchalpe und fünf weiteren Alpen bei Steibis.