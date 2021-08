Am Verwaltungsgerichtshof in Mannheim ist am Freitag ein Musterverfahren zu dem jahrelangen Streit um Wasserversorgungsbeiträge der Stadt Aulendorf (Kreis Ravensburg) verhandelt worden. Die Stadt verlangt von einigen Bürgerinnen und Bürgern, rückwirkend Beiträge für Wasseranschlüsse. Strittig ist, ob die Ansprüche der Stadt aus den 90er-Jahren mittlerweile verjährt sind. Ein Urteil in dem Musterverfahren wird allerdings erst in den kommenden Wochen erwartet.