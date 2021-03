Der deutsche Rekordmeister VfB Friedrichshafen wird im Playoff-Finale der Volleyball-Bundesliga auf die Berlin Recycling Volleys treffen. Die Berliner Mannschaft setzte sich am Samstag im Halbfinale gegen die SWD Powervolleys Düren durch.

Finale im Modus "best of five"

Das erste Spiel des Finales, das im Modus "best of five" gespielt wird, soll am 8. April am Bodensee stattfinden. Die Berliner sind Titelverteidiger, da sie die Meisterschaft 2019 gewonnen haben. Die vergangene Saison war aufgrund der Corona-Pandemie ohne Meister abgebrochen worden. Der VfB Friedrichshafen verlor die Playoff-Finals vor der Corona-Krise vier Mal nacheinander. Zwischen 2005 und 2011 gewann der 13-malige deutsche Meister den Titel aber sieben Mal in Serie.