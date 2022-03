per Mail teilen

Die Volleyballer des VfB Friedrichshafen sind eine Woche nach ihrem Pokalsieg mit einer Niederlage in die Play-Offs der 1. Bundesliga gestartet. Sie unterlagen am Samstag den WWK Volleys Herrsching mit 2:3. Am Freitag begegnen sich die beiden Teams im Viertelfinale erneut im Münchener Audi Dome. Holt sich Friedrichshafen den Sieg, kommt es eine Woche später zum Entscheidungsspiel.