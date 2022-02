Die Volleyballer des VfB Friedrichshafen haben am Mittwochabend ihr Auswärtsspiel in der Champions League in Belgien bei Knack Roeselare verloren. Damit hat der VfB Friedrichshafen keine Chance mehr aufs Weiterkommen in der Champions League Gruppe A. Dabei sah es phasenweise nicht schlecht aus für den VfB Friedrichshafen. Das Team führte mit 2:1 Sätzen und hatte im vierten Satz durchaus die Chance, das Match für sich zu entscheiden. Dieser war hart umkämpft, ging aber am Ende mit 31:29 Punkten an Roeselare.

Die Belgier setzten sich anschließend auch im entscheidenden fünften Satz durch und verbuchten damit für sich einen 3:2 Sieg, wie schon im Hinspiel. VfB Trainer Mark Lebedew meinte nach dem Spiel, sein Team habe zwischenzeitlich die Konzentration verloren. Es sei aber positiv, dass die Mannschaft in jedem Moment gekämpft habe. Die Chance auf das Erreichen der Zwischenrunde in der Champions League aber ist verspielt. Kommende Woche muss der VfB zum letzten Gruppenspiel nach Polen reisen. Gegner ist dann Tabellenführer Jastrzebski Weigel.