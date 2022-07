Der Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hat am Samstag bei einem Testspiel in Friedrichshafen vor rund 3.700 Zuschauern den FC Zürich mit 3:2 besiegt. Die Stuttgarter sind zur Saisonvorbereitung derzeit in Weiler-Simmerberg im Kreis Lindau. Ein weiteres Testspiel des VfB in Friedrichshafen steht am kommenden Samstag gegen den Premier-League-Club FC Brentford an.