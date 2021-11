Der VfB Friedrichshafen ist am Mittwochabend in das deutsche Volleyball-Pokalhalbfinale eingezogen. Das Team setzte sich auswärts mit 3:0 klar in drei Sätzen gegen die Mannschaft der SWD powervolleys Düren durch. Am 22. Dezember steht dann in der ratiopharm arena Ulm/Neu-Ulm das Halbfinale im DVV-Pokal gegen die Berlin Recycling Volleys an.