Volleyballer des VfB verlieren Auftaktspiel in der Champions League

Der deutsche Volleyball-Vizemeister VfB Friedrichshafen ist mit einer Niederlage in die Champions-League-Saison gestartet. Die Mannschaft unterlag am Mittwochabend dem belgischen Klub Knack Roeselare in Neu-Ulm mit 2:3 Sätzen. Man habe den Belgiern zeitweise nur zugeschaut, das habe sich am Ende des Spiels gerächt, wird VfB-Cheftrainer Mark Lebedew in einer Mitteilung des Vereins zitiert. Nach dem ersten Spieltag in der Champions League stehen die Häfler damit in der Gruppe A auf Rang drei. Weitere Gegner sind Jastrzebski Wegiel aus Polen sowie Hebar Pasardschik aus Bulgarien. Das nächste Spiel in der Königsklasse steht in zwei Wochen gegen die Polen an.