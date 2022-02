Die Bundesliga-Volleyballer des VfB Friedrichshafen (Bodenseekreis) haben am Samstagabend eine Niederlage gegen die Gäste aus Berlin eingefahren. In der ratiopharm arena Ulm/Neu Ulm verloren sie gegen die Berlin Recycling Volleys mit 1:3. Friedrichshafen hat nun nach eigenen Angaben keine Chance mehr, Platz vier in der Zwischenrunde zu verlassen und trifft am 12. März im Heimspiel im Viertelfinale auf Pokalfinalist SVG Lüneburg.