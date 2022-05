VfB verliert 1:3 gegen Berlin Recycling Volleys

Der VfB Friedrichshafen hat das erste Spiel der Zwischenrunde der 1. Volleyballbundesliga gegen die Berlin Recycling Volleys mit 1:3 verloren. Auswärts war außer einem Satz für die Häfler Volleyballer nichts zu holen. Zwar ging das Spiel vor 1.500 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle in Berlin hin und her, doch am Ende nutzten die Berliner ihre Chancen besser aus. "In den entscheidenden Momenten waren wir aber zu hektisch, wollten direkt den Punkt machen und haben Fehler gemacht", so Friedrichshafens Trainer Mark Lebedew nach dem Spiel.