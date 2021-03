Im ersten Viertelfinale der Playoffs in der 1. Volleyball Bundesliga hat der VfB Friedrichshafen überraschend gegen die Bisons Bühl verloren. Der VfB war auf Tabellenplatz eins in die Playoffs gestartet.

Der Favorit vom Bodensee unterlag im Tiebreak mit 2:3 gegen die Volleyball Bisons Bühl. Friedrichshafens Cheftrainer Michael Warm zeigte sich sichtlich enttäuscht. Die Mannschaft habe im ersten Satz gut angefangen, dann aber die Energie im Spiel verloren, sagte Warm nach dem Spiel.

Offener Schlagabtausch

Im ersten Satz setzte sich die Mannschaft des VfB Friedrichshafen noch gegen die Bisons durch. Danach entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Danach sicherten sich die Bühler zwei Sätze in Folge. Im vierten Satz setzte sich erneut der VfB Friedrichshafen durch. Mit 2:2 ging es in den entscheidenden fünften Satz, den die Volleyball Bisons Bühl dann für sich entschieden.

Siegesserie vom Viertelfinale gegen Bühl unterbrochen

Die Bisons Bühl waren auf Tabellenplatz acht in die Playoffs eingezogen. Der VfB Friedrichshafen startete auf dem ersten Tabellenplatz. In der Hauptrunde im Viertelfinale hatte Friedrichshafen beide Spiele gegen die Bisons Bühl klar für sich entschieden.

Nächstes Spiel am Wochenende

Schon am kommenden Samstag treffen beide Mannschaften erneut aufeinander. Dann schlagen die Bühler in der Zeppelin CAT Halle A1 auf. Sollte Friedrichshafen diese Begegnung für sich entscheiden, kommt es am Sonntagabend am Bodensee zum Entscheidungsspiel.