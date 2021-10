per Mail teilen

Der VfB Friedrichshafen hat am Samstag die zweite Niederlage der noch jungen Bundesligasaison kassiert. Vor 1.403 Zuschauern und Zuschauerinnen in der ratiopharm arena Ulm/Neu-Ulm verlor das Team mit 0:3 gegen die BR Volleys. Mit neun Punkten aus drei Spielen bleibt Berlin damit an der Spitze der Tabelle. Friedrichshafen hat nach dem dritten Spieltag bereits sechs Punkte Rückstand auf den amtierenden Meister.