Die Volleyballer des VfB Friedrichshafen gehen als Tabellenerster in die Play-offs der Volleyball-Bundesliga. Sie besiegten am Samstagabend die SVG Lüneburg mit 3:1.

Mit 50 Punkten liegt Friedrichshafen nun uneinholbar auf Platz eins der Bundesliga-Tabelle und sicherte sich zwei Spiele vor Ende der Normalrunde den Spitzenplatz, teilte der Verein mit. "Wir haben mit viel Emotion gespielt und waren trotzdem taktisch sehr diszipliniert", sagte Cheftrainer Michael Warm nach dem Sieg.

Drei Spieler und drei Trainer positiv getestet

Für den VfB Friedrichshafen war es erst das zweite Spiel nach einer Corona-Zwangspause. Der Verein musste zuletzt pausieren, weil sich insgesamt sechs Trainer und Spieler mit dem Coronavirus infiziert hatten. Das nächste Spiel für die Häfler Volleyballer steht am Mittwoch an. Dann geht es in der Vorrunde der Bundesliga gegen die United Volleys aus Frankfurt.