Die Bundesliga-Volleyballer des VfB Friedrichshafen haben das erste Auswärtsspiel am Wochenende problemlos gewonnen. Das Team vom Bodensee siegte am Samstag beim TSV Unterhaching mit 3:0. Nur einen Tag später steht, ebenfalls bei München, die Begegnung gegen den TSV Herrsching an. Spielbeginn ist um 17:30 Uhr. Zuletzt kassierte der VfB Friedrichshafen drei Niederlagen in Folge.