Die Volleyballer des VfB Friedrichshafen haben am Donnerstagabend auch ihr zweites Spiel in der Champions League verloren. Sie unterlagen dem bulgarischen Meister Hebar Pazardzhik nach fünf Sätzen mit 2:3. Bereits das Auftaktspiel in der Königsklasse gegen Knack Roeselare aus Belgien hatten die Häfler vor gut zwei Wochen verloren. In der Bundesliga geht es für den VfB am Samstag und Sonntag weiter mit Spielen gegen Haching-München und Herrsching.