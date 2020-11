In der Hauptrunde der Volleyball-Bundesliga hat der VfB Friedrichshafen am Samstag auswärts gegen Herrsching mit 3:1 gewonnen. In der Tabelle rutschten die Volleyballer vom Bodensee von Rang 7 auf Rang 5 vor. „Ein starkes Comeback“, so Cheftrainer Michael Warm. Am Morgen war die Mannschaft im Hotel um sechs Uhr von einem Feueralarm geweckt worden. Das Team war eigenen Angaben zufolge gezwungen, eine halbe Stunde am Ufer des Ammersees zu kampieren. Offenbar hatte sich ein Pizzaofen eingeschaltet.