Der VfB Friedrichshafen sagt das für morgen geplante Volleyball-Spiel gegen die Energiequelle Netzhoppers KW-Bestensee ab. Grund sind Corona-Fälle in den Mannschaften. Zuvor hatten in der Zweiten Deutschen Eishockeyliga die Ravensburg Towerstars die Spiele am Freitag und am Sonntag wegen Corona-Fällen verschoben.