Am Bodensee steigt am Abend (18 Uhr) das dritte Spiel der Finalserie um die Deutsche Volleyball-Meisterschaft. Der VfB Friedrichshafen empfängt Berlin Recycling Volleys. Die Gäste können mit einem Sieg die Meisterschaft vorzeitig für sich entscheiden. Gewinnt Friedrichshafen, dann findet am kommenden Sonntag eine vierte Partie in Berlin statt. Deutscher Meister wird das Team, das in der Finalserie drei Spiele gewinnt.