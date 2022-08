Verein hofft auf Schub durch Leichtathletik-EM 

per Mail teilen

Die Leichtathletik-Europameisterschaft im Münchner Olympiastadion hat für Begeisterung gesorgt. Davon erhofft sich auch der VfB Friedrichshafen einen Schub für die Sportart Leichtathletik.

Der VfB Friedrichshafen ist einer der größten Sportvereine in Baden-Württemberg. Hier hat Marathon-Europameister Richard Ringer seine Karriere begonnen und jahrelang trainiert. Nach dem Erlangen der Goldmedaille hofft auch sein alter Verein, dass die Begeisterung für den Sport wieder steigt.

SWR-Reporter Knut Bauer war zu Besuch beim Leichtathletik-Training des VfB Friedrichshafen:

In dem Verein finden sich immer weniger junge Sportler und Sportlerinnen. Gerade nach den zwei Jahren Training unter Corona-Bedingungen hoffen sowohl die Trainer als auch die Sportler auf mehr Andrang in den Leichtathletikgruppen. Wie die meisten Vereine hat auch der VfB Friedrichshafen Nachwuchssorgen. In der Mittel- und Langstrecken-Trainingsgruppe von Lauftrainer Robin Nitzer trainieren genau zehn Kinder und Jugendliche. Auch diese Zahl nimmt seit Jahren ab.

Er habe jetzt schon um jedes einzelne Mitglied der Trainingsgruppe kämpfen müssen, so Robin Nitzer.

"Der Name Richard Ringer war komplett unbekannt, was mich schon etwas schockiert hat. Deshalb hoffe ich, dass sich nach dem Sieg etwas geändert hat."

Marathon-Europameister Richard Ringer hat lange beim VfB trainiert

Auch der Nachwuchstrainer Simon Hettig setzt auf die Werbewirkung der EM. Richard Ringer, der mit einem furiosen Schlussspurt überraschend Europameister im Marathonlauf geworden ist, hat viele Jahre in Friedrichshafen trainiert.

Die jungen Athletinnen und Athleten haben auch die EM in München verfolgt und sind immer noch ganz begeistert. "Ich saß jeden Tag vorm Fernseher, wenn Leichtathletik kam", erzählt die 13-jährige Nele. Auch die 15-jährige Friederike hat nach der Europameisterschaft etliche freudige Reaktionen auf ihren Sport erhalten. Einige ihrer Freundinnen seien jetzt auch interessiert an Leichtathletik, erzählt sie. Sie hofft auch, dass mehr neue Sportler und Sportlerinnen in den Verein kommen.