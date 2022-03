Die Bundesliga-Volleyballer des VfB-Friedrichshafen haben am Samstagabend die SWD Powervolleys Düren im Heimspiel mit 3:0 besiegt. Das Spiel in der ratiopharm arena in Neu-Ulm fand ohne Zuschauer statt. In Bayern gilt bis zum 15. Dezember die Corona-Verordnung, die die Geisterspiele vorsieht. In der Tabelle ist das Team des VfB Friedrichshafen aktuell auf Platz vier.