VfB Friedrichshafen gewinnt gegen Grizzlys Giesen

Die Volleyballer des VfB Friedrichshafen haben ihr drittes Bundesligaspiel innerhalb von sechs Tagen gewonnen. Sie besiegten die Helios Grizzlys Giesen am Donnerstagabend klar mit 3:0. Vor knapp 700 Zuschauern zeigte der VfB Friedrichshafen in der heimischen ratiopharm arena Ulm/Neu-Ulm ein starkes Spiel, ließ dem Tabellenachten Giesen kaum Chancen. Der VfB Friedrichshafen verbesserte sich in der Tabelle um einen Platz, liegt jetzt mit insgesamt zwölf Punkten auf Rang drei. Am Sonntag treffen die Volleyballer vom Bodensee auswärts im Achtelfinale um den DVV-Pokal gegen die Netzhoppers Königs Wusterhausen.