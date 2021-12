VfB gewinnt zwei Heimspiele in Folge

Die Volleyballer des VfB Friedrichshafen haben am Wochenende in der Volleyball-Bundesliga zwei Heimspiele in Folge gewonnen. Am Samstag besiegten sie die Volleys Herrsching mit 3:1, am Sonntagnachmittag gewannen sie mit 3:0 gegen den TSV Haching-München. Durch die sechs Punkte aus den beiden Spielen ist der VfB wieder näher an die Mannschaften im vorderen Tabellendrittel gerückt. Beide Heimspiele wurden nicht wie sonst in dieser Saison in der ratiopharm arena Ulm/Neu-Ulm ausgetragen, sondern in einer Messehalle in Friedrichshafen. Als letztes Spiel in diesem Jahr steht für die Häfler am Mittwoch das Halbfinale des DVV-Pokals an. Gegner sind die BR Volleys.