In der Volleyballbundesliga empfängt der VFB Friedrichshafen am Samstag die Berlin Recycling Volleys in der ratiopharm arena Neu-Ulm. Im Duell der mehrfachen deutschen Meister geht es für den VFB Friedrichshafen im letzten Spiel der Zwischenrunde auch um die Ausgangsposition in den Playoffs. Gewinnen die Häfler, könnten sie den Berlinern als Top-Mannschaft der Liga möglicherweise zu einem frühen Zeitpunkt in den Play-Offs aus dem Weg gehen.