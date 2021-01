Die Volleyballer des VfB Friedrichshafen haben ihre Siegesserie in der Bundesliga fortgesetzt. Sie gewannen am Mittwochabend das Spitzenspiel gegen die Berlin Recycling Volleys mit 3:1 Sätzen. VfB-Trainer Michael Warm würdigte den überraschend deutlichen Sieg in der Hauptstadt als tolle Mannschaftsleistung. Damit hat der Tabellenerste und Rekordmeister vom Bodensee seinen Vorsprung auf seinen Verfolger aus Berlin auf acht Punkte ausgebaut. Für den VfB Friedrichshafen war es in dieser Bundesliga-Saison der dreizehnte Sieg in Folge. Am Freitag spielen die Häfler erneut in der Hauptstadt, dieses Mal gegen den Tabellenletzten Olympia Berlin.