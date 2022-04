Volleyballer des VfB können heute Deutscher Meister werden

Die Volleyballer des VfB Friedrichshafen können am Mittwochabend Deutscher Meister werden. Sie müssen dazu erneut gegen die Berlin Recycling Volleys gewinnen. In der Finalserie sind drei Spiele gegen Berlin gespielt. Der VfB Friedrichshafen hat zwei davon für sich entschieden und ein Spiel verloren. Mit einem dritten Sieg wäre der VfB Deutscher Meister. Denn drei gewonnene Spiele braucht es in der Finalserie, die nach dem Modus "Best-of-Five" gespielt wird. Das Spiel beginnt um 20 Uhr in Neu-Ulm.