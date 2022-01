VfB darf wieder vor Publikum spielen

Gute Nachrichten für alle Fans des VfB Friedrichshafen: Sie dürfen ihre Volleyballern wieder beim Spielen in der Halle unterstützen. Wie der Verein mitteilt, hat der Freistaat Bayern die Corona-Verordnung für Großveranstaltungen gelockert. Schon beim Heimspiel am Sonntag gegen die United Volleys Frankfurt dürfen damit wieder rund 1.500 Zuschauer und Zuschauerinnen in die ratiopharm arena in Neu-Ulm. Zuletzt hatte der VfB nach eigenen Angaben am 1. Dezember vor Fans gespielt. Die Heimspiele der Bundesliga-Volleyballer werden derzeit in Neu-Ulm ausgetragen, weil am Bodensee keine Halle zur Verfügung steht.