Das Geschäft für den Pharmadienstleister Vetter aus Ravensburg läuft gut. Das Unternehmen kann mehr als eine Milliarde Euro Umsatz, neue Jobs und gut gefüllte Auftragsbücher vermelden.

Der Pharmadienstleister Vetter mit Sitz in Ravensburg hat im vergangenen Jahr erstmals mehr als eine Milliarde Euro Umsatz gemacht. Das hat die Geschäftsleitung auf einer Betriebsversammlung bekannt gegeben. Demnach hat das Unternehmen seinen Umsatz um zwölf Prozent gesteigert.

In einer Pressemitteilung spricht Vetter von einem Meilenstein, der früher als geplant erreicht worden sei. Zum Gewinn machte das Unternehmen keine näheren Angaben.

Wir können ebenso zuversichtlich auf 2024 blicken: Unsere Auftragsbücher sind gut gefüllt.

Vetter setzt auf Standort Deutschland

Im vergangenen Jahr hat der Pharmadienstleister an den Produktionsstandorten in Ravensburg und Langenargen sowie in Rankweil in Vorarlberg und in Chicago in den USA rund 225 Millionen Euro investiert. Alle Baupläne liegen laut Vetter im Zeitplan. Darunter sind auch ein neues Produktionsgebäude und zwei Parkhäuser in Ravensburg.

Die Geschäftsführung bekennt sich dabei ausdrücklich zum Standort Deutschland.

Unser hohes Investitionsvolumen zeigt auch, wie sehr wir als Unternehmerfamilie von der Qualität und der Zukunftsfähigkeit des Standorts Deutschland überzeugt sind.

Vetter aus Ravensburg wächst auch bei Mitarbeiterzahl

Wie das Unternehmen mitteilt, entstanden im vergangenen Jahr auch 300 neue Jobs. Bei Vetter arbeiten weltweit mittlerweile 6.300 Menschen. Der Konzern ist darauf spezialisiert, Medikamente in Injektionssysteme abzufüllen.