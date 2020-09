Das Veterinäramt Sigmaringen hat am Montag über 30 Katzen auf einem Hof in Mengen beschlagnahmt. Schon im Februar waren auf dem Hof, der von Privatpersonen bewohnt wird, über 90 Tiere beschlagnahmt worden, vor allem Schweine.

Auch aufgrund von Hinweisen von Tierschützern waren im Februar schwere Missstände in der Tierhaltung auf dem Hof in Mengen (Kreis Sigmaringen) bekannt geworden. In der Folge beschlagnahmte das Veterinäramt Sigmaringen zunächst über 90 teils vernachlässigte Schweine, Schafe, Emus, Pferde, Ziegen, Hühner, Gänse und Kaninchen. Vor allem die Schweine vegetierten unter teils katastrophalen Bedingungen. So dokumentierten Tierschützer, dass im Außenbereich eines Geheges tote Artgenossen verwesten.

Eilanträge der Betroffenen gegen Tierhalteverbot erfolglos

Diverse Eilanträge der auf dem Hof gemeldeten Tierbesitzer gegen die vom Veterinäramt ausgesprochenen Tierhalteverbote waren laut Verwaltungsgerichtshof Mannheim in zwei Instanzen erfolglos. Parallel riefen die Betroffenen des Hofes den Petitionsausschuss des Landtags an, um das Tierhalteverbot abzuwenden. Doch auch dessen Mitglieder sahen keine Einwände gegen die Wegnahme der Tiere, das teilte das Landratsamt mit.

Veterinäramt konnte nur einen Teil der Katzen einfangen

So konnte das Veterinäramt nun auch die Katzen beschlagnahmen, mit tatkräftiger Unterstützung der Tierrettung Südbaden. Laut Landratsamt Sigmaringen konnten am Montag nur ein Teil der geschätzt 50 dort freilaufenden Katzen eingefangen werden. Die restlichen Tiere werde man an einem anderen Tag abholen.