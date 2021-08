per Mail teilen

Die Vesperkirche in Ravensburg und Wilhelmsdorf gibt es in diesen Tagen wegen der Pandemie als "To-Go"-Version - und sie wird nach Angaben der Organisatoren gut angenommen.

An den ersten beiden Tagen seien rund 250 Essenspakete ausgeteilt worden. Wegen der Corona-Pandemie nehmen die Gäste das Essen mit nach Hause.

SWR-Reporter Frieder Kümmerer war hat die Vesperkirche "To Go" in Wilhelmsdorf im Kreis Ravensburg besucht und berichet, wie es dort zur Mittagszeit zugeht: