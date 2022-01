Vesperkirche Ravensburg beginnt mit Gottesdienst

Mit einem Eröffnungsgottesdienst in der evangelischen Stadtkirche wird die Ravensburger Vesperkirche 2022 offiziell eröffnet. Ab Dienstag gibt es Mittagessen zum Mitnehmen.

Coronabedingt wird die Aktion auch in diesem Jahr anders ablaufen als sonst üblich. Normalerweise gehen die Menschen in die Vesperkirche, um dort kostenlos zu essen und andere zu treffen. Da das in diesem Jahr wegen der Omikron-Welle erneut schwierig ist, werden vor der evangelischen Stadtkirche Vesperboxen verteilt, die man mitnehmen und zuhause warm machen kann. Die Ausgabe erfolgt bewusst im Freien, um niemanden von der Ausgabe der Mahlzeiten auszuschließen, daher gibt es laut Veranstalter keine Kontrollen. Man wolle offen für alle sein.

"Mit der Vesperkirche 2022 soll ein Zeichen der Hoffnung gesetzt werden: für ein gutes und sicheres Miteinander", so die Verantwortlichen der Ravensburger Vesperkirche.

Rahmenprogramm bei Kaffee und Kuchen

Es soll aber auch in diesem Jahr möglich sein, sich mit Anderen auszutauschen. Das kann man unter 2G-Plus-Regeln in der Kirche tun, bei Kaffee und Kuchen von 11:30 Uhr bis 14:15 Uhr. Gesundheit und Sicherheit sei wichtig, aber auch seelische Zufriedenheit, teilen die Organisatoren mit. Zu ihnen zählen die Diakonie Oberschwaben-Allgäu und das Sozialunternehmen die Zieglerschen mit Sitz in Wilhelmsdorf. Die Vesperkirche wird zum Großteil über Sponsoren finanziert. Sie läuft bis 13. Februar. Schirmherrin ist in diesem Jahr die Schlagersängerin Anita Hofmann.